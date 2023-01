Bayern Monaco | Salihamidzic | «Siamo molto felici che Cancelo ora giocherà per noi»

(Di martedì 31 gennaio 2023) Hasan, responsabile dell’area tecnica del, ha parlato dell’arrivo di Joao. Le dichiarazioni Hasan, responsabile dell’area tecnica del, ha parlato dell’arrivo di Joao. PAROLE – «che Joãooraper l’FC. Lo abbiamo ingaggiato in prestito ora e abbiamo la possibilità di ingaggiarlo definitivamente in estate. João è un giocatore a cui pensavamo da un po’ di tempo perché apprezziamole sue qualità. È l’ideale nel nostro modulo con il suo stile di gioco offensivo e il suo dinamismo, e la sua mentalità ed esperienza si ...

Ufficiale, Joao Cancelo passa al Bayern Monaco. Il Bayern Monaco ha ufficializzato sui suoi profili social l'ingaggio di Joao Cancelo in prestito dal Manchester City fino al termine della stagione. Joao Cancelo è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. 'Ho cercato questo cambiamento solo per via dello scarso minutaggio che ho avuto nelle ultime settimane. Non ha niente a che fare col rapporto che ho con Guardiola. Volevo giocare di più.

