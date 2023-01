Bayern Monaco | Cancelo | «É una grande squadra | con fame di successo»

(Di martedì 31 gennaio 2023) Le prime parole di Joaoda calciatore del: «So che questo club, questavive per i titoli» Joaoha parlato ai canali ufficiali del. Di seguito le sue parole da nuovo calciatore dei bavaresi. «L’FCè unclub, uno dei migliori al mondo, ed è un’enorme motivazione per me giocare al fianco di questi giocatori straordinari in questa. So che questo club, questavive per i titoli e vince titoli ogni anno. Sono anche guidato dalladi. Darò il massimo per l’FC». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il difensore portoghese lascia il Manchester City e passa al. Comments commentsCommenta per primo Marcel Sabtizer potrebbe lasciare a sorpresa ilnella prossime ore. Come riferiscono dalla Germania infatti, Manchester United e Chelsea hanno iniziato a trattare con i bavaresi per ingaggiare il 28enne ex Lipsia .

Il Bayern Monaco non vince più, Muller: “Situazione fastidiosa ma…” ItaSportPress

Sabitzer può lasciare subito il Bayern Monaco: è duello in Premier League Calciomercato.com

Bayern, un caffé per fare gruppo. Ma mezza squadra se ne va prima dell’arrivo di Nagelsmann La Gazzetta dello Sport

UFFICIALE - L'ex Juve Cancelo passa in prestito al Bayern Monaco Tutto Juve

Le prime parole di Joao Cancelo da calciatore del Bayern Monaco: «So che questo club, questa squadra vive per i titoli» Joao Cancelo ha parlato ai canali ufficiali del Bayern Monaco. Di seguito le sue ...Domani, mercoledì 1° febbraio, nella Casa dello Sport di Sky spazio al calcio estero, con un turno infrasettimanale di Ligue 1 e la Coppa di Germania, da seguire in diretta anche in streaming su NOW.