Basket femminile | Schio a Mersin perde partita e doppio confronto | martedì d’Eurolega amaro

(Di martedì 31 gennaio 2023) Sconfitta che non si può dire faccia bene al Familain Eurolega. La squadra allenata da Giorgios Dikaioulakoscontro il CBK, nella 12a giornata, sia sul campo (79-67) che nel, dal momento che la differenza canestri sulva a premiare il club turco. Decisiva la doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi di DeWanna Bonner, come anche il lavoro oscuro da 12 e 8 assist di Chelsea Gray. Per il Famila non bastano i 15 di Marina Mabrey, che però tira male dal campo (4/13). Prime fasi totalmente favorevoli a: Verona, Mabrey e Keys portano a casa lo 0-7 iniziale. Dopo 2’33” segna Hayes e comincia a macinare gioco anche, che vede Williams protagonista sui due lati del campo e ...