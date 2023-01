Basket femminile | quali Europei 2023 | azzurre impegnate contro Lussemburgo e Svezia

(Di martedì 31 gennaio 2023) Manca sempre meno all’EuroWomenper l’Italia, già certa dellaficazione alla rassegna continentale, in programma dal 15 al 25 giugno in Slovenia e Israele. Le, già certe del primo posto nel girone, dovranno comunque disputare gli ultimi due match. Dopo il raduno a Roma del 5 febbraio, sfideranno il 9 dello stesso mese ile il 12 la. Poi sarà il momento di pensare ai sorteggi, che si terranno l’8 marzo a Lubiana. Giàficate anche Spagna e Lettonia, oltre ai due paesi ospitanti (Israele e Slovenia). “C’è tanta voglia di ritrovarsi e tornare a vestire questa maglia. Vogliamo vincere anche le ultime due gare per restare imbattuti e migliorare il ranking. Il momento è molto delicato, visto che le giocatrici sono ...

La sostanza delle chiamate è che viene dato particolare spazio a una certa qual linea giovane. Si segnala soprattutto una coppia di ritorni, quelli di Matilde Villa e Francesca Pan. Per la 2004 della ...