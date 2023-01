Basket | Brescia torna a gioire in EuroCup | espugnato il campo di Bourg-en-Bresse

Leggi su oasport

(Di martedì 31 gennaio 2023) La 13a giornata della regular season diregala alla Germaniil ritorno al successo europeo dopo cinque sconfitte tra campionato e Coppa di fila. La squadra di Alessandro Magro batte per 66-74 il Mincidelice JL-en-e si tiene stretta la zona del 7°-8° posto insieme al Lietkabelis. Kenny Gabriel e Amedeo Della Valle sono i grandi protagonisti di una serata che può decisamente girare il destino continentale del club biancoblu. Il via è tuttono, con Nikolic e Della Valle che si guadagnano lo 0-5, ripresi puntualmente da Kokila e Floyd. Segue una buona dose di equilibrio, in cui i due già citati sono protagonisti per il club francese. Floyd concretizza il sorpasso da tre (13-12), ma Nikolic replica con la stessa moneta e apre un parziale di 0-8. ...