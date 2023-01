Barcellona | Xavi | “Ci farebbe comodo un rinforzo Amrabat? Buon giocatore”

(Di martedì 31 gennaio 2023) Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Betis,ha parlato anche del calciomercato: “Unciviste le partenze di Bellerin e Depay e l’addio di Piqué. La verità è che dipendiamo dal fair-play finanziario“. Il tecnico delha poi proseguito: “Non dobbiamo prendere qualcuno solo per fare numero, ma sarebbe importante unche possa darci qualcosa“. Sulla suggestione, accostato ai blaugrana,non si è sbilanciato: “calciatore, ma parlo solo di quelli della mia squadra. Adesso sono concentrato solo sulla gara contro il Betis. Mi piacerebbe qualche innesto, ma comunque sono contento della rosa che abbiamo“. SportFace.

