Barca parcheggiata sul terrazzo per non pagare l' ormeggio | ' Risparmio 70 euro al mese'

A un quotidiano locale l'armatore ha detto che ritiene di poter lasciare lanella sua proprietà poiché non dà fastidio a nessuno. Ma la foto dell'imbarcazione '' al ...... è caduto sulla sua autoin via Avezzano, vicino alla Prefettura. Il fusto è finito ... Ore 12.57,contro gli scogli a Catania, ricerche in atto Sono ancora in atto le ricerche dei ...

Parcheggia la barca sul terrazzo per non pagare l'affitto per l'ormeggio: «Risparmio 70 euro al mese» ilmessaggero.it

Attacchi a diplomatici italiani a Berlino e Barcellona, pista anarchica: 5 fermati. Il messaggio per ... Il Sole 24 ORE

Assicurazioni: la Kasko per la barca esiste. Ecco come funziona! Giornale della Vela

Napoli Est, a San Giovanni barche «in sosta» e sversamenti sulla spiaggia ilmattino.it

Ardea, date alle fiamme un'auto e una barca sul lungomare degli ... Il Faro online

«Risparmio 70 euro al mese durante i cinque mesi invernali e lo riparo da casa mia». Un residente del comune minorchino di Es Castell ha deciso di 'ormeggiare' la barca ...Un residente del comune minorchino di Es Castell ha deciso di 'ormeggiare' il suo yacht sul balcone della sua casa, situata al terzo piano dell'edificio in cui vive. Il proprietario ...