Barbara D’Urso | disavventura prima di andare in onda a “Pomeriggio 5”

Leggi su tvzap

(Di martedì 31 gennaio 2023) Personaggi Tv.5“. Attraverso le Stories di Instagram, la famosa conduttrice televisiva ha raccontato ladi cui è stata protagonista pocodiincon “5”. La colpa sarebbe proprio sua ed infatti sui social ammette: “Ho sbagliato“. Lasi è poi scusata con il collega che ha messo in imbarazzo. (Continua…) LEGGI ANCHE: Incidente per: “Mi sono ferita”diincon “5” La famosa conduttrice televisiva è molto seguita sui social, in ...