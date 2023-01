Barbablu’ di Costanza Di Quattro per la regia di Moni Ovadia dal 7 al 12 febbraio al Teatro Vittoria di Roma

Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 gennaio 2023) Mario Incudine torna in scena con Barbablù diDiper ladiCon Mario Incudine Musiche Mario Incudine eseguite dal vivo da Antonio Vasta Scene e costumi Elisa Savi Regista collaboratore Giampaolonia Produzione ASC production edella Città? In collaborazione con“Leonardo Sciascia” di Chiaramonte Gulfi (RG)“Nino Martoglio” di Belpasso (CT)Pubblico Ligure Videobank Un intenso monologo, un delirio surreale di lucida follia In scena dal 7 al 12alLo spettacolo BARBABLÙ, diDi, con Mario ...