Bangkok Design Week 2023 in Thailandia – in mostra Daniele Bongiovanni

(Di martedì 31 gennaio 2023)presenterà dal 4 al 12 febbraioil un progetto sulla connessione tra il regno fisico e quello metafisico– Dal 4 al 12 febbraio il pittoresarà inalin. L’artista, reduce da un lunghissimo periodo di mostre, e non solo, che l’hanno visto impegnato in Europa e negli Stati Uniti, in questo contesto presenterà un progetto in cui la sua pittura dialogherà anche con l’installazione sensoriale. Al, come ogni anno, non mancheranno i grandi nomi: tra gli altri, spicca quello di, uno dei pittori ...

Daniele Bongiovanni , dal 4 al 12 febbraio , sarà in mostra alWeek 2023 , in Thailandia . Il pittore italiano, reduce da un lungo periodo di mostre e non solo in Europa e negli Stati Uniti, in istituzioni come, tra le altre, il museo del KCCC, in ...Forest House, Shma, 2017,, Thailandia Composto da una serie di segmenti adiacenti, l'... permettendo alle brezze dell'oceano di circolare, e ilverde riduce al minimo il consumo di ...

DANIELE BONGIOVANNI AL BANGKOK DESIGN WEEK 2023 ... JamesMagazine.it

Il pittore palermitano Daniele Bongiovanni in mostra al Bangkok ... Quotidiano Sociale

Chi è Wilfrid Hocquet, il pupillo di Alain Ducasse che fa impazzire ... Reporter Gourmet

Mio Food&Art, le idee luminose di Antonio Marelli ed il suo operato ... PPN - Prima Pagina News

San Valentino: 25 idee per una fuga a due indimenticabile Architectural Digest Italia

Daniele Bongiovanni presenterà dal 4 al 12 febbraio 2023 il un progetto sulla connessione tra il regno fisico e quello metafisico ...A new resort designed by Bill Bensley is immersing guests in the essence of Thailand's early days of rail travel. Among the offerings are a series of upcycled train carriages that have been converted ...