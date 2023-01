Banche | scenario avverso stress test Eba | - 6% Pil e Borse a picco

(Di martedì 31 gennaio 2023) Un crollo dell'economia del 6% in tre anni assieme a un amento del tasso di disoccupazione di 6,1 punti percentuali, un tracollo dei mercati azionari e dell'immobiliare, mentre l'inflazione si ...

l'autorità bancaria europea per mettere alla prova la robustezza delle banche europee nella nuova tornata di "stress test", che prevedono appunto uno scenario di base e uno "avverso" sul ... ma se dovesse risultare troppo pronunciato (hard landing) le banche centrali potranno contenerlo allentando la politica monetaria." Sulla base di questo scenario il direttore investimenti

