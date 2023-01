Banche | Abi - Cerved | Npl su imprese tornano a salire dopo 10 anni

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tra rallentamento dell'economia, alta inflazione, strette ai tassi di interesse e venir meno di diverse misure di sostegno alle, per la prima volta da 10a questa partei ...

Per la prima volta in 10 anni leitaliane si attendono un aumento dei crediti deteriorati, frutto dell'estrema incertezza ... Secondo quanto emerge dal rapporto- Cerved il tasso di ...... seppur pienamente gestibile dalle, interrompe il lungo processo di discesa iniziato nel 2012", commenta Giovanni Sabatini , Direttore Generale dell', mettendo l'accento sull'esigenza di "...

Dopo aver trainato il flusso degli Npl nel 2022, in tutti i settori, le microimprese vedranno un tasso di deterioramento stabile nel 2023, attestandosi comunque sul valore assoluto più elevato (4%). ( ...Per la prima volta in 10 anni le banche italiane si attendono un aumento dei crediti deteriorati, frutto dell'estrema incertezza economica", del caro energie e dell'aumento dei tassi, a fronte della f ...