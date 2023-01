Banche | Abi - Cerved | arriva prima crescita Npl in 10 anni

(Di martedì 31 gennaio 2023) Per lavolta in 10leitaliane si attendono un aumento dei crediti deteriorati, frutto dell'estrema incertezza economica", del caro energie e dell'aumento dei tassi, a fronte della ...

Per la prima volta in 10 anni leitaliane si attendono un aumento dei crediti deteriorati, frutto dell'estrema incertezza ... Secondo quanto emerge dal rapporto- Cerved il tasso di ...... seppur pienamente gestibile dalle, interrompe il lungo processo di discesa iniziato nel 2012", commenta Giovanni Sabatini , Direttore Generale dell', mettendo l'accento sull'esigenza di "...

Dopo aver trainato il flusso degli Npl nel 2022, in tutti i settori, le microimprese vedranno un tasso di deterioramento stabile nel 2023, attestandosi comunque sul valore assoluto più elevato (4%). ( ...Per la prima volta in 10 anni le banche italiane si attendono un aumento dei crediti deteriorati, frutto dell'estrema incertezza economica", del caro energie e dell'aumento dei tassi, a fronte della f ...