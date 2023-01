Bagnara | tutto pronto per i festeggiamenti di San Biagio

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Angelo a Cupolo (Bn) – La Comunità di, piccolo borgo di Sant’Angelo a Cupolo, guidata dal parroco don Antonio Bonavita si appresta a celebrare venerdì 3 febbraio la memoria liturgica di Sanvescovo e martire, venerato non solo dalla comunità ma anche dai paesi limitrofi per essere invocato come protettore della gola. Quest’anno il programma religioso prevede, nella giornata di venerdì, la celebrazione delle Sante Messe alle ore 8.30 e 9.30. Alle ore 11, invece, è prevista la solenne celebrazione Eucaristica e al termine si svolgerà la solenne processione del Simulacro del Santo per le strade del borgo. Nel pomeriggio Sante Messe alle 16:30, 17:30 e 18:30. Alle 19:30, si terrà la Solenne celebrazione Eucaristica con il rito della Cresima. Durante la mattinata del 3 febbraio è previsto l’arrivo della ...

