Avv La Marca | Osimhen è inferiore solo ad Haaland | ma ha ancora ampi margini di miglioramento

(Di martedì 31 gennaio 2023) Domenico La, avvocato ed esperto in diritto sportivo, è intervenuto a "1 Football Club", su 1 Station Radio, ecco le sue parole: Le motivazioni della sentenza Juventus – “Nell’analisi delle motivazioni della Corte D’Appello Federale ci sono alcuni passaggi importanti in merito all’operato della Juventus, laddove la Corte ha evidenziato che ci sono state operazioni caratterizzate da una consapevolezza a tutto tondo dell’artificiosità delle medesime, mentre altre sono state compiute con una consapevolezza più superficiale o magari persino in buona fede ma in grado lo stesso di determinare una situazione fuori controllo. In merito all’oramai famoso “Libro Nero di FB” si utilizza il termine “inquietante” il cui contenuto costituisce un elemento inequivocabile. La Corte sostiene di non essersi soffermata sui valori delle operazioni ma sul modus operandi e sugli ...