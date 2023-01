Aviaria in Europa | una mutazione del virus preoccupa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 31 gennaio 2023) Crescono i timori per l’influenza: la presenza di un focolaio in un allevamento di visoni in Spagna indica che un ceppo H5N1 è in grado di diffondersi tra i mammiferi con grande rapidità Si tratterebbe di un nuovosuper contagioso, scoperto nell’Ottobre 2022 in un allevamento a Carral: il tasso di mortalità fra gli animali era passato dallo 0,25 allo 0,77% in una sola settimana. Purtroppo, i responsabili della fattoria sono stati costretti ad abbattere tutti i 52 mila esemplari.11 persone sono state a contatto con i visoni infetti, ma fortunatamente nessuno ha contratto la malattia. Il livello di pericolo per l’uomo, allo stato attuale, è piuttosto basso e se il nuovo ceppo di H5N1 dovesse iniziare a infettare le persone le autorità dovrebbero essere in grado di produrre rapidamente un vaccino specifico (molto simile a quelli già ...