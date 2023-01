Avellino gong sul mercato | ecco il quadro completo delle operazioni

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ scattato ilsulinvernale. Diverse le operazione sul fronte uscite ed entrate per l’. Nelle ultime ore, la società irpina ha piazzato il colpo in avanti con l’ingaggio di Michele Marconi, attaccante classe ’89 tanto chiesto dal tecnico Massimo Rastelli. Nelle ultime ore, la società ha chiuso per l’arrivo del difensore classe ’02, Edoardo Sottini che arriva in prestito dall’Inter dopo l’avventura alla Triestina. CESSIONI. Giuseppe Guadagni (Recanatese, prestito), Daniele Franco (Turris, prestito), Tommaso Ceccarelli (Picerno, prestito), Gennaro Scognamiglio (Giugliano, definitivo), Francesco Forte (Monterosi Tuscia, definitivo), Julian Illanes (Novara, prestito), Jacopo Murano (Potenza prestito), Claudiu Micovschi (Fidelis Andria, prestito), Vincenzo ...