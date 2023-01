Autonomia differenziata | Martusciello | “Berlusconi ha sempre difeso il Sud”

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Non temiamo nessun disegno di legge sullaperché, fino a quando ci sarà Forza Italia al Governo, non ci saranno due Italie. I partiti che lo temono hanno leader deboli”. Questo il pensiero dell’ eurodeputato e coordinatore campano di Forza Italia Fulvio. “– aggiunge– difenderà il Sud perché lo rappresenta e lo harappresentato. Napoli e il Sud sono la sua casa , ed è per questo che non temiamo nessun disegno di legge sullaNon abbiamo bisogno di altri difensori, ci basta.”, conclude l’ eurodeputato di FI. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

