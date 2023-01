Autonomia | A Fontana | ' d' accordo con visione Meloni | sarà opportunità per liberare energie'

(Di martedì 31 gennaio 2023) Milano, 31 gen. (Adnkronos) - "Io sono assolutamente d'" con quello che dice la premier. "Credo che lei voglia anche sottolineare come oggi, purtroppo, l'Italia abbia servizi di Serie A e di Serie B, regioni che purtroppo soffrono più di altre. E mi sembra che questo sia determinato non certo dall', ma al contrario dal centralismo che c'è stato fino ad oggi". Lo ha detto il governatore uscente della Lombardia, Attilio, candidato di centrodestra alla riconferma alla guida della Regione, a margine di un evento con il direttivo di Confartigianato, a Milano. "Io -spiega- sono convinto che l'potrebbe essere una grandeanche per il Sud, perle forze migliori e per mettere in competizione ...

L'è essenziale per risolvere anche questi problemi, c'è bisogno di un'azione forte perché ... Che giudizio dà dei cinque anni di presidenzaSono stati anni difficili, segnati dall'...Servono alloggi protetti per le persone ancora capaci di, ma che non possono più vivere ... Qual è la critica maggiore alla presidenzaOggi la Regione è gestione dell'ordinario, senza ...

Elezioni regionali Lombardia 2023 e autonomia, Meloni ha detto chiaramente no a un'Italia ... Il sentiment in FdI è che Attilio Fontana verrà riconfermato Governatore ma con uno stravolgimento dei ...