Auto danneggiate senza motivo nel cuore di Trastevere | finestrini e lunotti in frantumi

(Di martedì 31 gennaio 2023) Danni a una decina diparcheggiate a piazza Mastai, neldia Roma . Ieri mattina infatti i proprietari hanno ritrovato le vetture con iposteriori in. È ...

Danni a una decina diparcheggiate a piazza Mastai, nel cuore di Trastevere a Roma . Ieri mattina infatti i proprietari hanno ritrovato le vetture con i lunotti posteriori in frantumi. È intervenuta la Polizia.Segno che a venire vendute come rottami erano in realtà, sì, ma freschissime. Euro NCAP, il meglio del 2022: Tesla Model Y VEDI ANCHEa guida autonoma: dal 2023 l'assicurazione ...

Incendio sulla Superba, ecco le auto danneggiate: al via le perizie al porto di Palermo Giornale di Sicilia

Specchietto rotto e danni alle auto, la denuncia da via De Giosa: "Vandalizzate in piena notte, servono più controlli" BariToday

Auto elettriche | Tesla incidentate: le assicurazioni le radiano perché troppo costose da riparare Motorbox

Bari, casolare bruciato vicino al teatro Purgatorio: crolla muro, auto danneggiate e paura tra i residenti Corriere del Mezzogiorno

Urta tre auto in sosta e poi si dà alla fuga: rintracciato dalla ... notiziediprato.it

Danni a una decina di auto parcheggiate a piazza Mastai, nel cuore di Trastevere a Roma. Ieri mattina infatti i proprietari hanno ritrovato le vetture con i lunotti posteriori in frantumi.Domenica notte l'attentato incendiario contro le aute della polizia locale. La rivendicazione comparsa su alcuni siti della galassia anarchica ...