Auto bruciate Milano | anarchici rivendicano | “Solidarietà a Cospito”

(Di martedì 31 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Nella notte tra il 29 e il 30 gennaio sono statealcune macchine della polizia locale del Comune di”. E’ il messaggio di rivendicazione degli, pubblicato sul sito Il Rovescio – Cronache dallo Stato d’emergenza. “ad Alfredoin sciopero della della fame. Libertà per Anna, Juan, Ivan, Dayvid. Attacchiamo lo Stato”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

'Sciopero fame non incide sul 41 - bis' vedi anche Roma, scritte "No 41 bis" e: anarchici rivendicano 'La tutela della salute di ogni detenuto costituisce un'assoluta priorità', aveva ...La linea del governo vedi anche Roma, scritte "No 41 bis" e: anarchici rivendicano 'La tutela della salute di ogni detenuto costituisce un'assoluta priorità', aveva già detto il ...

Roma, cinque auto in fiamme e scritte "No 41 bis" | Anarchici rivendicano: "Contro fibra ottica e per Alfredo Cospito" TGCOM

Milano-Roma, auto bruciate: è terrorismo RaiNews

Roma, incendiate 5 auto alla sede Telecom: anarchici rivendicano Adnkronos

Roma, scritte "No 41 bis" e auto bruciate. Anarchici rivendicano: "Solidarietà a Cospito" Sky Tg24

Milano, auto vigili bruciate in viale Tibaldi: pista anarchica, indaga l'antiterrorismo IL GIORNO

Milano, 31 Gen. (LaPresse) - "Nella notte tra il 29 e il 30 gennaio sono state bruciate alcune macchine della polizia locale del comune di Milano". È la ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...