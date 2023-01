Aumenti delle pensioni | ecco quando saranno pagati | l’annuncio dell’Inps

Leggi su tvzap

(Di martedì 31 gennaio 2023) Secondo le ultime notizie che arrivano direttamente dall’Inps glisopra i 2.100 euro non giungeranno a febbraio. Nella nota l’Inps spiega che nel mese di marzo 2023 si “procederà ad attribuire la perequazione in percentuale in base all’importo annuale in pagamento, come previsto dall’art. 1 comma 309 della legge di bilancio. Nel mese di marzoinoltre posti in pagamento anche gli arretrati riferiti ai mesi di gennaio e febbraio 2023”. Dunque bisognerà aspettare ancora un altro po’… Leggi anche l’articolo —>, brutte notizie per l’importo medio dell’assegno: cos’è cambiato Slittano glisopra i 2.100 euro. Lo fa sapere l’Inps attraverso una nota ufficiale, in cui vengono spiegati ...