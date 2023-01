Attentati anarchici | il Governo alza il livello di sicurezza

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ilhato ildii seguito agliavvenuti nei giorni scorsi. “Con la forza della legge stiamo rispondendo alla violenza”. I ministri degli Esteri, dell’Interno e della Giustizia hanno chiarito, nel corso di una conferenza stampa, la vicenda di Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto al 41 bis che da ottobre è in sciopero della fame per protesta contro il carcere duro. Dopo la serie di, legati anche al caso Cospito, ilha deciso di innre ildi“Oggi il 41 bis non si tocca. Possono essere cambiate le condizioni di detenzione in base allo sciopero della fame? No. La legge è uguale per tutti, ...