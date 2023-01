Attenta mer***a fascisa | tr***a inutile Orrore a La7 | chi insulta la meloniana

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 gennaio 2023) "quando parli di Cospito, brutta merd***a fascista". Sul caso di Alfredo Cospito, l'esponente anarchico in carcere al 41 Bis, infiamma la politica e l'Italia. A L'aria che tira laChiara Colosimo commenta i commenti vergognosi che le sono piovuti sui social per aver detto no alla revoca del carcere duro a Cospito, trasferito ieri da Sassari a Opera e in condizioni di salute precarie dopo 100 giorni di sciopero della fame. Oltre al trasferimento, il suo legale ha chiesto al ministro della Giustizia Carlo Nordio la revoca del 41 Bis, ma il Guardasilli ha ribadito il no del governo, perché questa avverrebbe sulla scia degliti e delle intimidazioni anarchiche e dunque "sotto ricatto". Saranno i giudici a decidere se il 41 Bis è applicabile alla situazione di ...