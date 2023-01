Atletica | Jacobs scalda in motori al ‘Rosi’ di Roma per l’esordio indoor

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 31 gennaio 2023)– Marcell. In preparazione aldella stagioneche avverrà sabato nei 60 metri del Meeting di Lodz, in Polonia, il campione olimpico a Tokyo 2020 ha effettuato una serie di test, presso lo stadio 'Paolo Rosi' di, sotto la supervisione dei tecnici dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI. In particolare il velocista azzurro ha provato diversi sprint nel binario dell'optojump per analizzare la tecnica di accelerazione e la ritmica di corsa dai blocchi di partenza. (coni.it)(foto@coni.it)