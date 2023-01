Atalanta senza paura nella tana dell’Inter | non è facile | ma c’è in palio la semifinale

Leggi su bergamonews

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tutti la vogliono, o meglio la vorrebbero, la Coppa Italia. Perché poi succede che si fanno eliminare dalle piccole, sarà colpa del turnover o di una partita presa sottogamba: così è successo a Napoli e Milan. Stasera (martedi 31 gennaio ore 21 diretta tv su Canale 5) non potrà capitare nulla del genere, Inter-è una vera sfida fra big e chi vince resta fra le prime quattro in gara. Partita secca, non ci sono appelli. La statistica dice che in Coppa Italia l’non vince a San Siro dal 6 settembre 1970, 2-1 con rimonta orobica firmata da Vallongo e Bosdaves su rigore dopo la rete di Mazzola. Altri tempi, molto lontani, però rendono l’idea di quanto possa essere difficile andare a vincere a Milano, dove anche comprare un biglietto per un tifoso bergamasco è un’impresa. Però sarà curioso vedere il confronto tra la seconda squadra più forte ...