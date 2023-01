Assicurazione per il cane | perché conviene stipularla?

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 31 gennaio 2023) Quando si parla diper ilsi fa riferimento a una polizza assicurativa il cui scopo è quello di coprire le spese relative ad alcune tipologie di eventi imprevisti che riguardano i nostri amici a quattro zampe e che possono comportare per il proprietario esborsi economici talvolta anche molto rilevanti che peraltro vanno a sommarsi alle spese, non indifferenti, anche se previste, necessarie alla gestione di un. Premesso che possono esserci varie differenze fra le proposte delle diverse compagnie assicurative, in linea generale, un’per il(anche se più correttamente si dovrebbe parlare diper cani e gatti) offre le seguenti principali garanzie: assistenza sanitaria rimborso spese veterinarie e chirurgiche spese ...