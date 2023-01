(Di martedì 31 gennaio 2023) Ci sonoduecon rito abbreviato e un patteggiamento per l'alladelladel 9 ottobre 2021. Il tribunale di Roma ha inflitto sette anni e due mesi, la pena più alta ...

Ci sono altre altre due condanne con rito abbreviato e un patteggiamento per l'alladella Cgil del 9 ottobre 2021. Il tribunale di Roma ha inflitto sette anni e due mesi, la pena più alta finora, a Claudio Toia, ritenuto vicino a Forza Nuova, e cinque anni e mezzo a ...Altre due condanne per l'alladella Cgil di Roma del 9 ottobre 2021: il gup della Capitale ha inflitto, in rito abbreviato, sette anni e due mesi a Claudio Toia, appartenente al gruppo ultras juventino 'Antichi ...

Assalto a sede Cgil, altre due condanne per devastazione e saccheggio TGLA7

Assalto alla Cgil, due nuove condanne con rito abbreviato e un ... Fanpage.it

Garrone dopo l'assalto alla sede dell'azienda: «Superato il livello di ... GenovaQuotidiana

Ennesimo vile attacco ad una sede della CGIL, questa volta ad Ortona News Town

Assalto sede Governo Brasile, Acli: “Atti inaccettabili, difendere la ... Acli

Il reato contestato è devastazione e saccheggio in concorso. L'assalto alla sede sindacale avvenne il 9 ottobre del 2021, a margine di una manifestazione indetta per protestare contro il Green pass.Era il 9 ottobre 2021 quando la sede della Cgil a Roma viene presa d’assalto durante una manifestazione “No green pass” ...