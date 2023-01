Ascolti TV | Lunedì 30 Gennaio 2023 In calo Blackout 19 2% – 3 | 73 mln | GF Vip in risalita 20 6% – 2 | 7 mln Report 10 3% Plus 8 3%

(Di martedì 31 gennaio 2023)(Us foto di Di Benedetto) Nella serata di ieri,30, su Rai1 la fiction– Vite Sospese ha appassionato 3.730.000 spettatori pari al 19.2% (primo episodio: 4.000.000 – 18.9%, secondo episodio: 3.450.000 – 19.7%). Su Canale 5 – dalle 21.50 all’1.28 – Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.698.000 spettatori pari al 20.6% di share (Night: 1.141.000 – 30.3%, Live: 623.000 – 19.8%). Su Rai2 Boss in Incognito ha interessato 1.411.000 spettatori pari al 7.7% di share (presentazione dalle 21.31 alle 21.44: 1.032.000 – 4.8%). Su Italia 1 Fast & Furious 8 ha intrattenuto 1.403.000 spettatori (7.5%). Su Rai3, preceduto da una presentazione di 13 minuti (1.567.000 – 7.2%),ha raccolto davanti al video 2.148.000 spettatori pari ad ...

