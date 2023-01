Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 30 gennaio 2023

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 31 gennaio 2023): idei programmi più visti di30, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. La fiction Black Out – Vite sospese vince la prima serata, seppure conin calo rispetto ascorso, mentre il GF Vip cresce leggermente. Stabile Boss in Incognito, benissimo Report che supera i 2,1 milioni di spettatori. Nel pomeriggio Uomini e Donne totalizza quasi 3 milioni di spettatori.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Black Out – Vite sospese ha totalizzato 4000 spettatori, 18,89% di share, nel primo episodio e 3450 (19,65%) nel secondo; su Canale5 la puntata del reality Grande Fratello VIP ha avuto 2698 spettatori (share ...