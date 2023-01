Ascolti Grande Fratello Vip 7 | trentesima puntata 30 gennaio | ecco i dati auditel della prima serata

(Di martedì 31 gennaio 2023)TV – Nelladi ieri, lunedì 302023, ilVip è andato in onda con la suatrasmessa in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con Alfonso Signorini.a seguire idi ieri.Vip 7,Il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... ma farla conoscere a una nuova generazione è unaimpresa. " Long, Long Time ", scritta da ... Never Let Me Down dei Depeche Mode schizzò su Spotify allo stesso modo, incrementando i suoi...tv, ieri sera: Black Out Vite sospese vsFratello Vip 7. Auditel ieri sera, 30 gennaio 2023 Sfida Rai1 e Canale 5: "Black Out Vite sospese" contro il "GF VIP 7". Chi ha vinto Rai 1: ...

Ascolti TV 30 gennaio 2023, dati auditel ieri sera: Grande Fratello Vip contro Blackout vite sospese Piper Spettacolo Italiano

Ascolti tv, lunedì 23 gennaio 2023: Black Out Vite sospese (21%), Grande Fratello Vip 2022 (19.1%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti tv ieri lunedì 30 gennaio 2022: share di Black Out - Vite ... MAM-e

Ascolti tv, lunedì 2 gennaio 2023: Il re leone (16.5%), Grande Fratello Vip 2022 (21.9%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti tv lunedì 2 gennaio: Il re leone, Grande Fratello Vip, Report TPI

Ascolti Grande Fratello Vip 7, ecco quanto ha totalizzato la trentesima puntata del 30 gennaio 2023: tutti i dati auditel del prime time.Proprio come accaduto per Never Let Me Down dei Depeche Mode, anche la hit di Linda Ronstadt è schizzata su Spotify.