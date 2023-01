Arsenal | ufficiale l’arrivo di Jorginho

(Di martedì 31 gennaio 2023) L’ha ufficializzatodidal Chelsea. Tutti i dettagli sul centrocampista campione d’Europa Di seguito il comunicato dell’su. COMUNICATO – «Il 31enne centrocampista, che ha collezionato 143 presenze in Premier League, si unisce a noi con una vasta esperienza sia di club che di calcio internazionale. Oltre a collezionare quasi 500 presenze con i club durante la sua carriera, è stato titolare della nazionale italiana per più di cinque anni, collezionando 46 presenze e vincendo Euro 2020 con il suo paese». L'articolo proviene da Calcio News 24.

...visite in Portogallo per Enzo Fernandez, è fatta per Jorginho dal Chelsea Niente Barcellona per Amrabat, la Fiorentina rifiuta l'offerta Sabitzer vicino al Manchester United Bayern,...9.45 L'tratta due centrocampisti italiani: Ibrahima Bamba (classe 2002), in forza al club portoghese del Vitoria Guimaraes, e Jorginho del Chelsea (31 anni ex Napoli). Quest'ultimo è in ...

Jorginho è un nuovo giocatore dell'Arsenal. Il centrocampista ex Chelsea rimane quindi a Londra, ma passa dai Blues ai Gunners.