Arsenal | ufficiale l’arrivo di Jorginho dal Chelsea

(Di martedì 31 gennaio 2023)è un nuovo giocatore dell’. Il centrocampista exrimane quindi a Londra, ma passa dai Blues ai Gunners. Il club ha annunciato, senza però fornire altri dettagli. Welcome to Thepic.twitter.com/jHXqAUBKKQ —(@) January 31, 2023 SportFace.

...visite in Portogallo per Enzo Fernandez, è fatta per Jorginho dal Chelsea Niente Barcellona per Amrabat, la Fiorentina rifiuta l'offerta Sabitzer vicino al Manchester United Bayern,...... c'è l'accordo trae Chelsea Come riportato dai media britannici, l'avrebbe raggiunto un accordo con il Chelsea per Jorginho sulla base di 12 milioni di sterline. () 11:12, ...

UFFICIALE: Arsenal, Marquinhos ceduto in Championship. Giocherà in prestito nel Norwich TUTTO mercato WEB

Ufficiale, Jorginho all'Arsenal: ecco le cifre dello stipendio Trend-online.com

Arsenal, UFFICIALE: un baby talento in prestito al Norwich Calciomercato.com

UFFICIALE: Arsenal, rientro dall'Olanda e ripartenza per Rekik. Chiude la stagione al Wigan TUTTO mercato WEB

Mercato estero LIVE: colpo di scena per Isco, visite mediche per ... Calciomercato.com

Emanuel Zuelli è pronto per iniziare una nuova avventura, sempre in Italia. È ufficiale, infatti, il suo passaggio a titolo definitivo al Pisa. In questa seconda parte di ...19:57 - Come si apprende sul sito della Lega Serie A, è ufficiale il passaggio di Abdelhamid Sabiri alla Fiorentina. Il marocchino arriva a titolo definitivo, ma rimane ...