Arrestati in India per le scritte sulla metro | tornano a casa dopo oltre 100 giorni i 4 writers italiani

(Di martedì 31 gennaio 2023)centofinalmente in Italia, i quattrolo scorso 2 ottobre inper avere imbrattato con dei graffiti carrozze dellapolitana di Ahmedabad, la capitale del Gujarat. Assistiti dall’avvocato Vito Morena, e affiancati costantemente dal Consolato italiano di Mumbai, i, originari dell’Abruzzo e delle Marche, hanno ottenuto dalle autoritàne il permesso di rientrare grazie alla loro immediata dichiarazione di avere sbagliato e all’atteggiamento pacato con cui hanno convinto gli inquirenti di non avere voluto compiere gesti terroristici. Le famiglie erano state informate degli sviluppi decisivi della vicenda e della prossima partenza ...

... dove atterreranno a Roma, domattina, i quattro writer italiani, Gianluca Cudini, Baldo Sacha, Daniele Stranieri e Paolo Capecci,lo scorso 2 ottobre inper avere imbrattato con dei ...Quattro membri della Students' Federation of(Sfi) sono statiieri dalla polizia, a poche ore dalla diffusione di un documentario Bbc alla Jamia University critico nei confronti ...

