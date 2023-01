Armare l’Ucraina fino ai denti porterà all’olocausto nucleare

Leggi su freeskipper

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ormai siamo quasi ad un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, e la strategia di noi occidentali non è cambiata: continuiamo a dare armi a Kiev per consentire agli ucraini di difendersi dall’aggressore russo, ma ormai è comprovato dai drammatici fatti di tutti questi terribili giorni, che così la guerra non finirà mai! La pace,