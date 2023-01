Arab GT con i suoi brani spopola su TikTok | arriva anche un film su Netflix

Leggi su iltempo

(Di martedì 31 gennaio 2023) Appassionato di auto, da sempre. Maamante della musica. OraGT si riscopre attore. "Sto recitando in unitaliano per", racconta quando lo contattiamo., che conosce alla perfezione il mondo dei motori, non si sottrae ai social con una serie di viaggio - sempre a bordo di auto da sogno. Nel deserto, in pista, manelle località esotiche più belle che mai., in questi ultimi tempi, sta strizzando l'occhioalla musica (una delle sue più grande passioni). Istanno andando fortissimo sulle piattaforme.GT è il primo influencer musicale, che ha creato canzoni per gli appassionati di auto. "Mi piace l'idea che al volante - chi come me ama i motori - ...