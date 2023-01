Apprendere nuove parole e interpretarle | progetto Bicocca da 1 | 4 mln

Leggi su ildenaro

(Di martedì 31 gennaio 2023) MILANO (ITALPRESS) – Sviluppare un modello in grado di predire i significati, le idee e le intuizioni che vengono stimolati nel momento in cui si apprendonoe come questi si relazionano con le conoscenze e credenze pregresse. E’ l’obiettivo di “Brave New Word”,di ricerca dell’Università di Milano-, coordinato da Marco Marelli, professore del dipartimento di Psicologia (nella foto), che ha ottenuto un finanziamento ERC – Consolidator Grant di 1.387.005 euro, per la durata di 5 anni.Gli ERC – Consolidator Grant sono finanziamenti destinati dal Consiglio Europeo della Ricerca a ricercatori con un’esperienza pluriennale maturata dopo il conseguimento del dottorato che hanno l’obiettivo di consolidare la propria indipendenza nella ricerca creando o rafforzando – se già costituito – un proprio ...