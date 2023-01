(Di martedì 31 gennaio 2023) Bergamo. Inaugurati nella mattina di 31 gennaio i lavori di allargamento e riqualificazione aSP 100 da Martinengo a Pontoglio: circa 700 metri da località Torre Passere (Km 4+000) in direzione Sud verso il confine bresciano, sui quali sono stati portati a termine l’allargamento della strada da 5 a 9,50 metri complessivi, i marciapiedi su entrambi i lati nel centro abitato e la ricostruzione del, che si trova nel perimetro del Parco regionale Oglio Nord. I lavori erano iniziati lo scorso settembre. Manca ancora la posa dell’ultimo strato di pavimentazione che verrà effettuata in primavera perché tale lavorazione richiede temperature più miti. Durante la realizzazione del...

La sede sarà la 'casa' del coordinamentodi Forza Italia ma anche di Azzurro Donna ... La sede sarà, a partire da lunedì 13 febbraio nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore ...... ètradizionalmente dall'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e vi ... congressoLega: Corso vince su Carratù 91 a 71 Ivano Bosco eletto Segretario Generale ...

Aperta la provinciale 100: da Palosco al Ponte sulla Roggia Sale BergamoNews.it

VIABILITÀ – La provinciale 106 per Campitello Matese aperta solo dalle ore 8:30 alle 17:30 Molise Network

Calderoni: “Il Pd è una forza plurale, aperta ed inclusiva” LaVoceDiAlba.it

Dal 1^ febbraio l'Archivio fotografico storico provinciale cambia orario Ufficio Stampa

Nuovo presidente della Provincia, D'Angelo: “si è aperta la stagione ... Abruzzo Cityrumors

La tragedia di Pitigliano: vittima un uomo di Narni. Con il suo gruppo di amici dall'Umbria era andato in provincia di Grosseto per una giornata all'aria aperta ...La morte di Alice Neri è ancora un mistero che s'infittisce man mano che i giorni passano, ma i resti carbonizzati della ragazza hanno rivelato qualcosa di rilevante per le indagini ...