Antonino Spinalbese nomina Belen al GF Vip | la sua reazione

Gaffe imperdonabile dinella casa del Gf Vip: ora l'hairstylist potrebbe incorrere in diatribe legali.è uno dei protagonisti di questa edizione del Gf Vip nonostante tenti di ...Al Grande Fratello Vipha commesso uno scivolone e ha finito per nominare la sua ex, Belen Rodriguez, al posto di Giaele De Donà.nomina Belen al GF Vipè ...

Spinalbese nomina per errore Belen al GF Vip: "Oddio ho sbagliato!" Biccy

Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese confessa quanto spende per gli outfit della figlia: “Poi li… Il Fatto Quotidiano

Un massaggio a quattro mani per Antonino Spinalbese - Mediaset Infinity Grande Fratello

Antonino Spinalbese nomina per sbaglio Belen al GF Vip: la reazione inaspettata Gossipblog

Gf Vip 7, Nicole Murgia stuzzica Antonino Spinalbese Isa e Chia

Al momento c'è stata la rottura per i Donnalisi, ma i fan non perdono le speranze. Il divertente siparietto di Spinalbese ...Antonino Spinalbese ha nominato pe sbaglio la sua ex, Belen Rodriguez, mentre si trovava nella casa del GF Vip.