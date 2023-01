Antartide | missione scientifica italiana fino al punto più a Sud mai raggiunto da una nave

(Di martedì 31 gennaio 2023) Non era mai successo prima. Larompighiaccio“Laura Bassi” dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS ha toccato ilpiù a Sud maida una. L’impresa rientra nella campagna oceanografica della 38/a Spedizionedel Programma Nazionale di Ricerche in(PNRA) (leggi il reportage di Stefano Valentino). I ricercatori e i tecnici a bordo hanno, all’interno della Baia delle Balene, un sitoa oggi inesplorato che si trova alla latitudine di 78° 44.280? S, ilpiù meridionale mainel Mare di Ross in. Scopo dellaè effettuare campionamenti nell’ambito ...

Lai nostri lettori la possono seguire attraverso la sezione dedicatache mostra in diretta il percorso e le tappe. ___________________ Particolare della nave italiana ......allasatellitare Sentinel - 2 dell'ESA Le immagini satellitari confermano che un enorme iceberg, circa cinque volte più grande di Malta, si è distaccato dal Brunt Ice Shelf dell'. L'...

Il nostro reporter, Stefano Valentino, si è imbarcato in Nuova Zelanda a bordo della rompighiaccio Laura Bassi dell'Osservatorio di Geofisica Sperimentale (OGS) di Trieste. La missione Antartide i nos ...Essere a bordo della rompighiaccio Laura Bassi che proprio in questi giorni sta solcando le acque lungo la costa dell’Antartide per scoprire in che modo il mare più a sud del mondo può offrire rispost ...