(Di martedì 31 gennaio 2023) E' unsenza particolari eventi nel Regno Unito quello che oggi segna i tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo di recesso - e quindi del divorzio a pieno titolo - di Londra dall'Ue. ...

Anniversario Brexit, delusione in Gb ma niente ritorno in Ue

Anniversario Brexit, delusione in Gb ma niente ritorno in Ue

Anniversario Brexit, delusione in Gb ma niente ritorno in Ue

Brexit, il sondaggio plebiscito tre anni dopo: tutti (o quasi) contro l'uscita dall'Ue. Londra nel 2023 cresc…

Oggi, tre anni dalla Brexit. Ma tra gli inglesi regna il pentimento e i ...

