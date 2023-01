... la milza ed il suo importantissimo ruolo come 'filtro' del sangue: in particolare, il chip mostra i problemi che insorgono per i milioni di persone in tutto il mondo affette da, ...... negli anni '50 del secolo scorso, Haldane collegò la diffusione in Africa delle mutazioni responsabili per l'alla protezione fornita da queste anomalie contro la malaria, un'...

Anemia falciforme: una milza su chip per studiarla WIRED Italia

Terapia genica per beta-talassemia e anemia falciforme, EMA ... Osservatorio Malattie Rare

Anemia Falciforme, sarà Baxter a portare avanti lo sviluppo del ... Osservatorio Malattie Rare

Anemia falciforme, migliori risultati con la dose raccomandata di ... Osservatorio Malattie Rare

Anemia falciforme: possibili cause e diagnosi del disturbo alfemminile.com

Si tratta di un modello che imita le funzioni di filtro del sangue della milza e che ha permesso di identificare le condizioni in cui nei malati si può verificare un sequestro splenico acuto, che ne m ...Un chip ha permesso di ricostruire, in maniera semplificata, la milza ed il suo importantissimo ruolo come ‘filtro’ del sangue: in particolare, il chip mostra i problemi che insorgono per i milioni di ...