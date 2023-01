Andria | donazione di organi | espianto di reni e fegato da un’anziana Nelle scorse ore

(Di martedì 31 gennaio 2023) Glisono stati prelevati da un’84enne deceduta ieri. Nella notte, al “Bonomo” di, è stato completato l’di. Vengono utilizzati rispettivamente dal policlinico di Foggia e da quello di Bari per migliorare, grazie alladi, la vita di altre persone. L'articolodidida ore proviene da Noi Notizie..

Sono terminate nelle notte le operazioni di prelievo della secondamultiorgano del 2023: una donna di 84 anni originaria di Trani ha donato i reni e il fegato. "Non ci sono limiti di età per donare gli organi - ha detto Giuseppe Vitobello, Coordinatore ...La generosità di alcuni imprenditori die Trani si è tradotta nelladi due nuovi DAE, che, insieme ad un terzo già in dotazione, consentiranno alle volanti della Questura e dei ...

Seconda donazione multiorgano dell'anno ad Andria: una donna di 84 anni ha donato reni e fegato AndriaViva

Asl Bat, prima donazione dell'anno all'ospedale Bonomo di Andria TraniViva

Canosa, due tele dell'artista andriese Ficarazzo alla «Farmalabor» La Gazzetta del Mezzogiorno

Ad Andria nasce la “Libreria sospesa”, l’iniziativa di 3Place Andria News24 City