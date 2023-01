Ancora tu? Ma non dovevamo rivederci più?

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 31 gennaio 2023) Giovedì scorso ad Impact c’è stato il Golden Six Shooter, vinto a sorpresa da Rich Swann. Il match è stato molto interessante perché si sono avuti intrecci di storyline diverse. PCO distrae Eddie Edwards, i Design arrivano a bordo ring per sostenere Sami Callihan, che però perde. Ecco appunto, sostenere per modo di dire, perché i 3 pelati ex VBD sono arrivati lì in maniera intimidatoria ad osservare se Sami Callihan riuscisse nella sua missione da solo. Non ha ricevuto alcun aiuto e comunque dato il nuovo personaggio ci poteva anche stare qualche scorrettezza da heel, invece sono stati fuori senza far nulla. Ancorstranito mi lascia ciò che è successo dopo. Deaner ha fatto una palla tanta a Sami Callihan sul fatto che se avesse perso ci sarebbero state conseguenze. Invece nulla, sono entrati sul ring minacciosi ma poi hanno cominciato ad attaccare Rich ...