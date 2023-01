Anche la Bundesliga riapre ai fondi di investimento

... e così l'Arsenal in Premier, o il 'modestissimo' Union Berlin secondo in, il piccolo ... Ma per il Napoli come per l'Unión Berlin o l'Arsenal, il Lens maReal Sociedad, Villarreal, ...Paderborn - Stoccarda è un match valido per gli ottavi di finale della Coppa di Germania e si gioca martedì alle 18:00: pronostici e probabili formazioni. Dopo laritornala Coppa di Germania, giunta agli ottavi di finale. Le due squadre ad aprire il programma sono il Paderborn , club che milita in Zweite Liga - la serie cadetta del calcio ...

Bundesliga: per il titolo c’è anche il Dortmund, 2-0 al Leverkusen - Sportmediaset Sport Mediaset

Bundesliga, il Dortmund vince a Leverkusen e irrompe in zona Champions Corriere dello Sport

Bundesliga, il Dortmund accorcia sul Bayern Monaco: Leverkusen ko Tuttosport

Bundesliga e Ligue 1, le partite del weekend Sky Sport

Il Bayern non sa più vincere: 1-1 anche con l'Eintracht. E l'Union Berlino sale a -1 La Gazzetta dello Sport

Non interpreta un ruolo nel BVB da molto tempo, ma riceve comunque uno stipendio da un milione di dollari...Il Borussia Dortmund vuole un figlio con ...Mancano poche ore alla fine del calciomercato: tante trattative sono ancora in piedi e si potranno concludere proprio last minute ...