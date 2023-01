... mentre parlava con i mafiosi, Cospito incontrava anche i parlamentari Serracchiani,, Lai e ... Glirivendicano: 'È solo l'inizio' Parla anche il deputato M5s ed ex magistrato antimafia ...Il rischio di ricompattamento di frange diverse daglisicuramente c'è ". "Esiste un'... Incontrava anche i parlamentari Serracchiani,, Lai e Orlando. Io voglio sapere se la sinistra sta ...

Anarchici: Verini, ‘Donzelli dove ha appreso parole boss Nordio chiarisca’ La Ragione

Anarchici: Verini (Pd), ‘Cdm metta da parte propaganda e coinvolga Parlamento’ La Ragione

L'Opinione delle Libertà L'Opinione delle Libertà

**Anarchici: Donzelli, ‘sinistra incoraggia Cospito, dica da che parte sta’** La Ragione

Nordio: "Il trasferimento di Cospito nel carcere di Opera non è cedimento. Il 41bis resta" RaiNews

Bagarre nell'Aula della Camera dopo che Giovanni Donzelli Fdi cita parti delle affermazioni di Alfredo Cospito in relazione al 41 bis. Insorgono il Pd e Avs contro l'esponente di ...Il deputato di Fratelli d'Italia interviene in Aula alla Camera e accusa il Partito democratico di simpatizzare con anarchici e mafiosi per aver incontrato il detenuto nel carcere di Sassari. "Parole ...