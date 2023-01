Anarchici | scintille Fdi-Pd | Donzelli attacca e i dem chiedono giudizio Commissione

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 gennaio 2023) Roma, 31 gen (Adnkronos) - Botta e risposta tra la maggioranza e l'opposizione, in particolare tra Fdi e Pd, alla Camera mentre l'aula era impegnata sul voto per l'istituzione dellaAntimafia. Con il dem che, per bocca di Federico Fornaro, hanno invocato il regolamento e chiesto l'istituzione di unagiudicanti sui fatti. Ad accendere la miccia è stato un intervento di Giovanni, di Fdi, che nel suo intervento ha toccato la questione dell'anarchico Cospito. "Voglio sapere se la sinistra sta con lo Stato o con i terroristi che stanno con i mafiosi", ha sollecitato tra l'altroparlando di Cospito "un influencer che sta utilizzando la mafia per far cedere lo Stato sul 41 bis". All'esponente di Fdi ha replicato subito la capogruppo dem Debora Serracchiani: "Sbaglia chi pensa di ...