Anarchici | Grimaldi Avs | ' Meloni si deve scusare'

(Di martedì 31 gennaio 2023) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Quello che è successo in Aula non è uno scivolone politico. Quando viene detto 'il 12 gennaio del 2023 mentre Cospito parlava con i mafiosi, incontrava anche i parlamentari' è una frase che detta fuori dal Parlamento non avrebbe nessuna possibilità neanche davanti all'insindacabilità dei parlamentari. Se l'onorevole Donzelli sa delle cose in quanto vicepresidente del Copasir vada a riferirle nelle commissioni competenti, ai magistrati competenti e al suo ministro Nordio. Non è un semplice deputato, è un coordinatore politico, quindi lasi". Lo ha chiesto il vicecapogruppo di Alleanza Verdi-Sinistra alla Camera, Andrea, uscendo dalla Conferenza dei capigruppo.

... per gli, per i terroristi, per i mafiosi, per chiunque stia al 41 bis" . " A maggior ... Il deputato Marco(ASV) parla infatti alla Camera di una "cronaca di una morte annunciata" , ...... per gli, per i terroristi, per i mafiosi, per chiunque stia al 41 bis" . " A maggior ... Il deputato Marco(ASV) parla infatti alla Camera di una "cronaca di una morte annunciata" , ...

Alfredo Cospito è l'anarchico al 41bis in sciopero della fame: le sue ... LA NOTIZIA

La sinistra che soffia sul fuoco: chi sono quelli che stanno con Cospito ilGiornale.it

Caso Cospito, “Bisogna garantire le cure”. I candidati Pd si schierano ma Schlein resta in silenzio la Repubblica

Livorno, gatto precipita in mare dalla nave diretta a Olbia L'Unione Sarda.it

Marco Tropea, il saluto di Milano all'editore esagerato che amava i ... Necrologi

Politici, scrittori, giornalisti, artisti: si moltiplicano gli appelli affinché venga revocato il 41 bis al terrorista. Tuttavia le vittime vengono sempre dimenticate ...Da Bonaccini a Cuperlo, “garantire le cure”. La deputata emiliana non prende posizione: la sorella fu presa di mira dagli anarchici in Grecia ...