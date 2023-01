Anarchici | giovedì informativa Tajani-Piantedosi-Nordio alla Camera

(Di martedì 31 gennaio 2023) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - I ministri degli Esteri, Antonio; dell'Interno, Matteo; e della Giustizia, Carlo, terrannoprossimo, 2 febbraio, un'sulle vicende legate agli attacchidegli ultimi giorni. Lo ha riferito durante la Conferenza dei capigruppo il presidente, Lorenzo Fontana. Non è ancora stato definito l'orario.

