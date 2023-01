Anarchici | Donzelli | ' su mie dichiarazioni in corso riflessione dopo intervento Fontana'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 gennaio 2023) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Non entro nello specifico dell'" di questa mattina, "perché siamo in attesa di un eventuale ulterioreche è stato chiesto al presidente della Camera e sono consapevole dellain". Lo ha affermato Giovanni, deputato di Fratelli d'Italia, intervenendo in Aula.